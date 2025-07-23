"أسبوع دبي للتصميم" .. احتفاء بالإبداع والتواصل المجتمعي

دبي في 23 يوليو / وام / أعلن أسبوع دبي للتصميم عن برنامج نسخته الحادية عشرة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر المقبل في حي دبي للتصميم، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وتتميز نسخة هذا العام بتسليط الضوء على التصميم كوسيلة للتواصل المجتمعي والثقافي، وذلك تماشيا مع "عام المجتمع"، مما يمنح الحدث بعدا إنسانيا واجتماعيا يعزز من دوره كمحرك للإبداع والتغيير.

ويشهد الحدث أكبر مساحة مخصصة للفعاليات، وتشمل معارض وورش عمل وتركيبات فنية ومساحات تفاعلية، بمشاركة مؤسسات ثقافية وتعليمية ومصممين من مختلف أنحاء العالم.

ويعزز أسبوع دبي للتصميم من مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتصميم، ويؤكد التزامها بتطوير منظومة ثقافية مستدامة تواكب تطلعات المستقبل.