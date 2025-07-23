"البرنامج الدولي للقيادات الصحية" يشيد بالنموذج الصحي الإماراتي

دبي في 23 يوليو / وام / استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم وفداً دولياً زائراً ضم المشاركين في فعاليات "البرنامج الدولي للقيادات الصحية" المنعقد حالياً في الدولة، بتنظيم من مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين.

استهدفت الزيارة تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أبرز مشاريع التحول الرقمي وإستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية، وجهود الوزارة في تعزيز الوقاية والاستجابة للتحديات الصحية وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الصحية العالمية، وتبادل الرؤى حول بناء مستقبل أفضل لصحة المجتمعات.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدور الذي تضطلع به الإمارات بصفتها شريكاً عالمياً موثوقاً في تطوير سياسات الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار وتحقيق الأمن الصحي المستدام، من خلال إرساء منظومات معرفية متكاملة، وتكريس نهج تشاركي مع قادة وصناع القرار الصحي في عدة دول.

واطلع الوفد الزائر، على التجارب الرائدة لدولة الإمارات في الصحة العامة، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية والصحة الوقائية، وربط الرعاية الصحية بأهداف التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لتطوير أنظمة صحية مرنة وعادلة ومستدامة، إلى جانب جهود الدولة في تعزيز الجاهزية المستقبلية والاستجابة للتحديات الصحية العالمية.

وشملت أجندة الزيارة مجموعة من المحطات الرئيسية بما فيها الاطلاع على خطط الوزارة في حوكمة المنظومة الصحية في الدولة، وتنسيق الجهود بين الجهات الصحية المحلية والاتحادية، وأهم المشاريع الإستراتيجية والتحولية للوزارة، ومبادراتها وإنجازاتها.

وشهد الوفد استعراضاً لهيكلية التنظيم الصحي، بإطارها الرقابي والتشريعي الذي يحكم جودة الخدمات الصحية في الدولة، ومنظومة الصحة العامة، مع التركيز على منهجيات الوقاية المجتمعية، والاستجابة الاستباقية للأوبئة والطوارئ الصحية.

وزار الوفد، خلال جولة ميدانية، مركز الطوارئ والأزمات والكوارث التابع للوزارة، والذي يمثل حجر الأساس في جاهزية الدولة الصحية، كما زاروا المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن برنامج "حياة"، كنموذج للريادة الأخلاقية والطبية ومركز سعادة المتعاملين، لتسليط الضوء على تجربة الوزارة في الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن زيارة وفد من البرنامج الدولي للقيادات الصحية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، يعكس الثقة العالمية بتطور الإستراتيجيات الصحية التي تنتهجها دولة الإمارات، وبناء شراكات إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، وتؤكد نجاح نموذجنا الوطني الذي يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، وإستراتيجيات الدولة التي جعلت من قطاع الصحة ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة.

من جهته قال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء إن زيارة القيادات الصحية من مختلف دول العالم يرسّخ موقع الإمارات في التحول الصحي العالمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل، بالاستفادة من تجارب ناجحة، مؤكداً حرص الإمارات على الالتزام بالمساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل الصحة عالمياً، من خلال مشاركة خبراتها في الحوكمة المؤسسية والابتكار الصحي، بما يرسّخ مكانة الدولة منصة مرجعية في تطوير السياسات الصحية الرائدة.

وأشاد أعضاء الوفد الدولي بالنموذج الصحي الإماراتي، وما يتضمنه من بنى تحتية رقمية، وتشريعات مرنة، ونظم جودة متقدمة، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون والزيارات التي تسهم في إرساء بيئة دولية تشاركية لبناء مستقبل صحي أفضل للمجتمعات.