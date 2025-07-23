مؤسسة الشارقة للفنون تطلق موسمها الصيفي

الشارقة في 23 يوليو / وام / أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها الصيفي لعام 2025، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة المصممة لتناسب جميع أفراد الأسرة، وتقام في عدد من مواقع المؤسسة بمدينة الشارقة.

ويتصدر البرنامج تجارب فنية فريدة أبرزها عمل "الغرفة الماطرة" في مبنى المجرة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة في معلم "الطبق الطائر" الذي يستضيف عروضاً سينمائية وأدبية وورش عمل متخصصة.

ويشمل البرنامج سلسلة ورش عمل مجانية باللغتين العربية والإنجليزية، تغطي فنوناً متعددة كصناعة الأفلام وتصميم الدمى، وتستهدف فئات عمرية مختلفة تبدأ من 6 أعوام وحتى 17 عاماً فما فوق، مع تشجيع مشاركة أولياء الأمور في الورش المخصصة للأطفال.