وزيرة التغير المناخي والبيئة : مهرجان ليوا للرطب يجسد دعم القيادة لقطاع الزراعة

منطقة الظفرة في 23 يوليو / وام / أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهرجان ليوا للرطب يجسد دعم القيادة الرشيدة للمزارعين والمنتجين والمصنعين في قطاع زراعة النخيل بشكل خاص، وريادة الأعمال الزراعية بشكل عام، مشيرة إلى أن المهرجان يسهم في تطوير القطاع الزراعي ويعزز سبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

وقالت الضحاك، خلال زيارتها فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025 المقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، أن ما يشهده المهرجان من حضور واسع للجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المشاريع والأسر المنتجة، يؤكد أهمية الزراعة في دولة الإمارات باعتبارها أحد أهم محركات التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن التنوع المميز في زراعة أصناف النخيل والفواكه يظهر تمكين المزارعين وتبنيهم لأفضل الممارسات الزراعية لتقديم منتجات ذات جودة عالية.

وخلال الزيارة، اطلعت معاليها على جانب من مشاركات المزارعين في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، كما زارت معاليها يرافقها سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بهيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي مدير المهرجان، أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية والسوق الشعبي والحرف اليدوية في المهرجان.

كما شهدت جانبا من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف المزارعين، واطلعت على جناح وزارة التغير المناخي والبيئة الذي يستعرض أبرز مبادرات الوزارة، ويقدم عددا من الورش والمحاضرات للمزارعين وزوار المهرجان، إذ تأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيدا على التزامها بدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز جهود الأمن الغذائي.