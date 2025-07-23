سلطان النيادي : مهرجان ليوا للرطب منصة لتمكين الشباب

منطقة الظفرة في 23 يوليو / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن مهرجان ليوا للرطب يعد منصة وطنية لتمكين الشباب في قطاع الزراعة، ويتيح لهم فرصة لتنمية مشاريعهم الإنتاجية، والتسويق للمنتجات الإماراتية والترويج لها.

وأعرب النيادي، خلال زيارته فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025 المقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، عن سعادته بوجود كوادر شابة عاملة في المهرجان، سواء بالتنظيم أو التطوع أو عارضين في السوق الشعبي وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، فضلاً عن ممثلي أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمهرجان.

وأشاد النيادي بدور هيئة أبوظبي للتراث في استقطاب الشباب ليكونوا جزءا من المهرجان، يتعرفون من خلاله على التراث الإماراتي الأصيل، ويكتسبون منه الخبرة العلمية والعملية في قطاع الزراعة، وخصوصاً زراعة النخيل وما يرتبط بها من منتجات، إلى جانب مشاركتهم الفاعلة في الورش والمحاضرات المتنوعة التي تقام في المهرجان.

واطلع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، يرافقه سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، على ما يقدمه المهرجان من مسابقات للرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وإبداع من جذع النخلة وأجمل مخرافة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة في السوق الشعبي والحرف اليدوية وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية وأجنحة الجهات ومنطقة الألعاب. كما شهد جانبا من الحلقات الشبابية التي تتناول تمكين الشباب في الزراعة وريادة الأعمال، شارك بها عدد من الشباب الإماراتيين الذين عرضوا تجارب ملهمة تعكس روح الريادة والطموح لديهم، وتعزز معرفتهم بالسوق المحلي.