"أراد" تبدأ تشييد "أرماني بيتش رزيدنسز" في نخلة جميرا بتكلفة 678 مليون درهم

دبي في 23 يوليو / وام / بدأت شركة التطوير العقاري "أراد" تشييد مجمّع "أرماني بيتش رزيدنسز" السكني في نخلة جميرا من خلال تعاقدها مع مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة بتكلفة تبلغ 678 مليون درهم، حيث من المقرر تسليم المشروع بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

ويأتي تنفيذ "أرماني بيتش رزيدنسز" ضمن شراكة مثمرة بين "أراد" واستوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف الحائز على جائزة بريتزكر تاداو أندو، ويتميز المشروع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي ويضم 57 منزلا فاخراً تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع.

يشار إلى أن مشروع "أرماني بيتش رزيدنسز" بنخلة جميرا كان قد فاز بعد إطلاقه عام 2024 بجائزة "أفضل المساكن ذات العلامات التجارية" خلال حفل الجوائز السنوي "بيست أوف ذا بيست"، والذي تقيمه مجلة تقرير روب المعروفة لأنماط الحياة الفاخرة، كما فاز بجائزة "أفضل مشروع على الواجهة البحرية للعام" خلال حفل توزيع جوائز الروّاد العقاريين لعام 2024.