"دبي للثقافة" توقع مذكرة تفاهم لإثراء فعاليات كأس دبي العالمي ببرامج إبداعية

دبي في 23 يوليو / وام / وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، مذكرة تفاهم مع نادي دبي لسباق الخيل بهدف تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتراث وتنظيم فعاليات وبرامج مشتركة تسلط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة ضمن فعاليات كأس دبي العالمي.

تهدف المذكرة إلى دعم الجهود الرامية إلى إبراز التراث المحلي وتعريف الجمهور بعناصر الهوية الوطنية من خلال تجارب ثقافية تراثية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على الموروث الثقافي وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل تعكس حرص الهيئة على تعزيز حضور الثقافة الإماراتية في الفعاليات العالمية ودعم الصناعات الإبداعية عبر منصات تحتفي بالمواهب الوطنية وتتيح لها فرصا لعرض أعمالها أمام جمهور دولي واسع.

وقالت إن المذكرة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي تركز على تعزيز القيم الثقافية والمحافظة على التراث المحلي، مشيرة إلى أن التعاون مع النادي سيسهم في تنظيم عروض تراثية وفنية تعكس أصالة الثقافة الإماراتية وتدعم استدامة الصناعات الإبداعية.

وأوضح علي عبد الرحمن آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن الشراكة مع "دبي للثقافة" تمثل خطوة إستراتيجية لإثراء تجربة الجمهور في مضمار ميدان من خلال تقديم محتوى ثقافي متنوع يعكس الهوية الوطنية ويحتفي بموروث الدولة.

وأشار إلى أن كأس دبي العالمي تحول منذ انطلاقه عام 1996 إلى منصة عالمية تلتقي فيها الثقافات وتُبرز فيها المواهب، مؤكداً التزام النادي بالحفاظ على الإرث الثقافي لدولة الإمارات وتعزيز حضوره على الساحة الدولية عبر شراكات تجمع بين الأصالة والابتكار.