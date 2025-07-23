جامعة الفجيرة توقع اتفاقية لتعزيز البحث والتطوير المجتمعي

الفجيرة في 23 يوليو / وام / وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة بهدف دعم البحوث المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة والمجالات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج وابتكار حلول للتحديات المجتمعية.

وقع الاتفاقية الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، والدكتور حامد النيادي، رئيس الجمعية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال الدكتور سليمان الجاسم إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، وتنظيم ورش ومحاضرات تسهم في رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والمهنية، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات تستهدف طلبة الجامعة وتدعم تنميتهم الشخصية والمهنية.

وثمن الدكتور حامد النيادي التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون الإعلامي والإعلاني المشترك، ونشر المعرفة الإدارية، وتعزيز الصورة المؤسسية للطرفين في المجتمع.