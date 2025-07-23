"ليوا للرطب" يواصل فعالياته ويتوج الفائزين بـ "مزاينة بومعان"

أبوظبي في 23 يوليو / وام / يواصل مهرجان ليوا للرطب فعاليات دورته الـ 21، بمشاركة كبيرة من ملّاك النخيل والأسر المنتجة والعارضين والجهات الحكومية والخاصة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقة "مزاينة رطب بومعان"، بحضور سعادة عبيد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، ومحمد احمد الكندي المرر من مستشفيات الظفرة، وعدد من المزارعين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.

وأسفرت نتائج مزاينة رطب بومعان عن فوز ورثة علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ميره علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث مصبح سالم سعيد سالم المرر، وفي المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الخامس قماشة سيف بطي المزروعي.

من جانب آخر، بدأت لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، صباح اليوم، استلام مشاركات المزارعين في مسابقتي مزاينة رطب الفرض "شوط مفتوح" وفرض مزارع منطقة العين، على أن تبدأ صباح غد “الخميس” استلام مشاركات مسابقة مزاينة رطب الزاملي.