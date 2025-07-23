"العربية أبوظبي" توسع عملياتها التشغيلية في ملتان وفيصل آباد

أبوظبي في 23 يوليو / وام / أعلنت "العربية أبوظبي"، عن زيادة عدد رحلاتها إلى مدينتي فيصل آباد وملتان في باكستان، في خطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز السفر الجوي بين البلدين، وتؤكد التزام الشركة بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة لقاعدة عملائها المتنامية.

وأشارت الشركة إلى زيادة عدد الرحلات إلى مدينة ملتان من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعياً، وسيتم تسييرها يومياً ابتداءً من شهر سبتمبر القادم بينما تضاعفت الرحلات إلى مدينة فيصل آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعيا مما يوفر للمسافرين مزيد من الراحة وخيارات سفر أكثر مرونة.

وأكد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أن زيادة عدد الرحلات إلى كل من ملتان وفيصل آباد تعكس الالتزام بتعزيز خيارات السفر وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي بين الإمارات وباكستان فضلا عن توفير راحة أكبر وتجربة سفر مميزة للعملاء.

وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، أطلقت "العربية أبوظبي" مؤخراً رحلات مباشرة جديدة إلى سيالكوت لتوسيع حضورها في باكستان وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بين البلدين.

وتواصل "العربية أبوظبي" تعزيز كفاءتها التشغيلية مع إنضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام مما يسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.