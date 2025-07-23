"فيفا" يعتمد قائمة حكام "كأس العالم تحت 20 عاما" واستخدام تقنية دعم الفيديو

زيوريخ في 23 يوليو / وام / أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين 54 حكماً لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً - تشيلي 2025، المقررة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 18 حكما للساحة و36 حكما مساعدا من 22 اتحادا وطنيا عضوا في "فيفا".

وأكد بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في "فيفا"، اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تعيين هذه الكوكبة من الحكام يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بطولة تضم نجوماً واعدين، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لاختبار تقنية "دعم الفيديو التحكيمي" (FVS)، التي حققت نتائج مشجعة حتى الآن.

وأوضح كولينا أن التجربة تأتي امتداداً لاستخدام التقنية في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في كولومبيا وتحت 17 عاماً في جمهورية الدومينيكان العام الماضي، بناءً على مطالب اتحادات وطنية عدة ببديل منخفض التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وتختلف تقنية "FVS" عن "VAR" بعدم اعتمادها على حكام فيديو متخصصين، كما لا تقوم بمراجعة كل الحالات المؤثرة على سير المباراة، بل تتيح للمدربين عدداً محدوداً من طلبات المراجعة في حال وقوع خطأ واضح في حالات حاسمة مثل الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة أو حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف، ويحق للاعبين اقتراح مراجعة القرار لمدربيهم.