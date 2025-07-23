"دبي لرعاية النساء والأطفال" تعزز الوعي والمهارات الحياتية في المخيمات الصيفية

دبي في 23 يوليو / وام / تواصل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جهودها في ترسيخ الوعي النفسي والاجتماعي لدى النشء، من خلال مشاركتها في عدد من المخيمات الصيفية التي أقيمت خلال يوليو الجاري، بمشاركة نحو 400 طفل، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية، وذلك دعما لأجندة دبي الاجتماعية 33.

وشملت المشاركات مخيم "الأمين – فرجان دبي الصيفي" في منطقتي الخوانيج والبرشاء، إلى جانب برنامج "غراس الصيف" التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بمنطقة الورقاء 1.

وقدمت المؤسسة فعالية توعوية تحت شعار "اللطف يجعلنا أقوى"، استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 15 عاما، بهدف تعزيز الوعي النفسي والاجتماعي، من خلال أنشطة تفاعلية وبطاقات توعوية ضمن برنامج حماية الطفولة، ركزت على مفاهيم مثل: الثقة بالنفس، وتقبل الآخر، وإدارة المشاعر، والتعاطف.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن هذه المشاركات تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الأطفال في بيئات تعليمية مرنة، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز وعيهم، مشيرة إلى أهمية توسيع الشراكات المجتمعية لتحقيق رؤية دبي في توفير بيئة داعمة وشاملة لنمو الطفل ورفاهيته.