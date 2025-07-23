البنك العربي المتحد و"لون" يقدمان تجربة مصرفية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 23 يوليو / وام / أعلن البنك العربي المتحد عن شراكة إستراتيجية مع شركة "لون" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تحسين المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحليل البيانات المالية.

تهدف هذه الشراكة لتعزيز الخدمات المصرفية للبنك العربي المتحد من خلال توفير تجربة مصرفية متكاملة ومميزة ترتكز على رضا العملاء مما يدفع عجلة التحوّل الرقمي في البنك ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وتركز على العميل.

حضر فعالية التوقيع على هذه الشراكة كل من امرى يالكين رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد وهلال طارق لوتاه وألكسندر سويد الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة "لون" إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ومن خلال تقنيات "لون" سيقوم البنك العربي المتحد بتحسين وتحويل بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى مالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام مما يمنح العملاء شفافية مالية معزّزة وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة، كما سيعمل هذا الحل على تعزيز التفاعل الرقمي الذكي إذ يتضمن التوصيات الشخصية والعروض المخصصة للعميل حسب احتياجاته إضافة إلى ميزات التخطيط المالي المتقدمة وكل ذلك يتم تقديمه من خلال أنظمة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.