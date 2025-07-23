عبد العزيز بن حميد: "صيفنا سعادة" منصة تجمع التعليم والثقافة والرياضة

عجمان في 23 يوليو / وام / أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2025" أصبح منصة رائدة على مستوى الدولة، تجمع بين التعليم والثقافة والرياضة، وتوفر بيئة مثمرة تُسهم في تعزيز قدرات أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم خلال العطلة الصيفية.

جاء ذلك خلال زيارته لفعاليات النسخة السادسة من البرنامج، المقامة في المركز الثقافي الإبداعي بعجمان التابع لوزارة الثقافة، حيث اطلع على أنشطة البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل، ويضم ستة مراكز صيفية تخصصية، تشمل: مركز البنين، مركز الفتيات، المركز العلمي، مركز البرامج الثقافية، مركز أصحاب الهمم، ومركز كبار المواطنين.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بجهود اللجنة العليا المنظمة، مثمنا التخطيط والتنظيم، وتنوع الفعاليات، والتنسيق مع الجهات المختلفة، واستقطاب المشاركين من كافة فئات المجتمع، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الحماس والاحترافية، للبناء على النجاحات التي حققتها النسخ السابقة.

واستهل زيارته بحضور عدد من الفعاليات الثقافية في ركن البرامج الثقافية، تابع خلالها عروضا تراثية ومسرحية، واطلع على مجموعة من الحرف اليدوية والأعمال الفنية الإماراتية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المبادرات والأنشطة المقدمة.

كما زار ركن مركز أصحاب الهمم، واطلع على الفعاليات الرياضية المقدمة بالتعاون مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، والتي شملت ألعاب القوى، وكرة السلة، وسلة الكراسي، واللياقة البدنية، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف للمكفوفين.

وتفقد الشيخ عبدالعزيز البرامج المقدمة في مراكز البنين والفتيات، والمركز العلمي، ومركز كبار المواطنين، واطلع على جهود فرق العمل في تقديم تجارب ملهمة تسهم في إسعاد وتثقيف المجتمع.

وخلال الزيارة، التقى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي كلا من سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج، وعبدالعزيز عبدالله، المشرف العام، إلى جانب منسقي الدوائر الحكومية ومدراء المراكز الصيفية وأعضاء اللجنة العليا.

وأعرب سعادة أحمد الرئيسي عن شكره وتقديره للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على دعمه المستمر واهتمامه المتواصل بفعاليات حكومة عجمان، ولا سيما برنامج "صيفنا سعادة"، مؤكدا أن هذه المتابعة شكلت دافعا كبيرا للنجاح في الدورات السابقة، وستكون حافزا إضافيا للجنة المنظمة لمواصلة مسيرة التميز.

وقال : حرصنا في النسخة السادسة من البرنامج على الارتقاء بالمحتوى، بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لتقديم فعاليات متنوعة تُلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، بما يحقق السعادة والرفاه للجميع.