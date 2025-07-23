الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين

العين في 23 يوليو / وام/نجح سيف البلوشي في تحقيق أول ذهبية إماراتية في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين ليرفع رصيد المنتخب إلى 11 ميدالية “ ذهبية واحدة” و"فضيتيان" و8 برونزيات .

وأقيمت اليوم منافسات فئة الناشئين B (14-15 عاماً) ضمن النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين وتستمر حتى 27 يوليو .

وتجرى منافسات هذه الفئة على مدى يومين متتاليين، حيث تستكمل يوم غد الخميس بمزيد من النزالات التي يتوقع أن تكون أكثر ندية وقوة، خاصة في ظل تقارب المستويات الفنية وتنوع أساليب اللعب.

وحضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة؛ وخالد عبدالله الظاهري، مدير مركز أبوظبي للأعمال في مدينة العين؛ ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: "نعيش يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في الأداء، سواء من حيث المهارات الفنية والانضباط التكتيكي داخل قفص النزال و بطولة هذا العام تسير بوتيرة تصاعدية، وتؤكد أن المستقبل مبشّر لأبناء هذه الرياضة حول العالم. كما أن المشهد الجماهيري الرائع، وحضور العائلات لتشجيع أبنائهم، يعكس حالة من التلاحم المجتمعي ويمنح البطولة بُعداً إنسانياً وثقافياً ملهما".

وتشهد منافسات فئة الناشئين B دخول البطولة مرحلة مهمة على صعيد حسم اللقب، حيث تشتد حدّة التنافس بين اللاعبين الذين يتطلعون إلى رفع أعلام بلدانهم على منصة التتويج. . وتبرز في هذه المرحلة منتخبات عدة على رأسها المملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة التي قدم لاعبوها مستويات متميزة .