أكثر من 33 ألف مكفول لدى " الشارقة الخيرية"

الشارقة في 23 يوليو / وام /أوضحت جمعية الشارقة الخيرية أن عدد المكفولين لديها وصل إلى أكثر من 33183 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 .

و سجّلت الجمعية خلال الستة أشهر الماضية 2,014 حالة جديدة انضمت إلى مظلة الكفالة شملت 1,956 يتيمًا و25 من أصحاب الهمم والأسر المتعففة إلى جانب كفالة 24 من الأئمة والمعلمين و9 طلاب علم .

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية تولي برامج الكفالة أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها كونها تمثّل الحبل الرابط بين المتبرع والمكفول وتُترجم القيم المجتمعية في صورة عملية قابلة للقياس .

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