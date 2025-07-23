شرطة الشارقة تطلق حملة "سافر بأمان وطمأنينة"

الشارقة في 23 يوليو / وام /أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ اليوم حملة توعوية بعنوان "سافر بأمان وطمأنينة" ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل ورفع مستوى الوعي المجتمعي .وتكثف الشرطة جهودها في تعزيز أمن المساكن من خلال تسيير دوريات أمنية على مدار الساعة في الأحياء السكنية وذلك لضمان سلامة المنازل في مدة غياب قاطنيها خاصة خلال مواسم السفر .

كما نوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة على أهمية تبنّي المسافر لسلوك مسؤول أثناء وجوده خارج الدولة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المضيفة بما يعكس الصورة الإيجابية لمواطني دولة الإمارات ومقيميها.

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