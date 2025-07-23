إيفا للفنادق والمنتجعات" تُنجز المرحلة الأولى من البنية التحتية لمشروع "الطي هيلز" بالشارقة

الشارقة في 23 يوليو / وام /أعلنت شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات" المطور الرئيسي لمشروع "الطي هيلز" السكني في إمارة الشارقة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية و المتمثلة في أعمال تسوية الأراضي في المشروع تمهيداً لانطلاق عمليات البناء.

ويمتد مشروع "الطي هيلز" الذي تقدر تكلفته نحو 3.5 مليار درهم على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة ويضم أكثر من 1100 وحدة سكنية من الفلل و "التاون هاوس" بتصاميم ومساحات متنوعة موزعة على ثلاث مراحل تطويرية.

وقال خالد إسبيته رئيس مجلس إدارة شركة "إيفا" للفنادق والمنتجعات يعتبر مشروع الطي هيلز أحد أبرز مشاريعنا الاستراتيجية في السوق العقاري لدولة الإمارات ويُعد إنجاز أعمال تسوية الأراضي خلال فترة زمنية قياسية دليلاً على الكفاءة العالية لفريق العمل والشركاء.

وأشار إسبيته إلى الإقبال اللافت من جانب المستثمرين والأفراد على حجز الوحدات السكنية منذ الإعلان مطلع العام الجاري .

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