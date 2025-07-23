تكريم الفائزين بجائزة برنامج القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز

الشارقة في 23 يوليو / وام /كرمت شرطة الشارقة اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة برنامج القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز والذي نظمته إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية بمقر القيادة بحضور عدد من كبار الضباط ومديري الإدارات وجمع من منتسبي القيادة العامة.

و شهد الحفل تكريم الإدارات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الجوائز المؤسسية والفائزين في (13) فئة وظيفية إلى جانب تقليد شارات التميز لـ(34) موظفاً ضمن برنامج القيادة العامة للتميز بواقع (13) ذهبية و(12) فضية و(9) برونزية إضافة إلى تكريم المقيّمين تقديراً لدورهم في عمليات التحكيم.

و أكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة خلال الحفل أن الجائزة تجسّد روح العطاء والتفاني وتعكس الإيمان العميق بأهمية العمل بروح الفريق الواحد مشيداً بعطاء منتسبي القيادة من ضباط وصف ضباط وأفراد .

و قال العقيد الدكتور سامح الحليان مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية إن انطلاق الدورة الثانية للجائزة يعكس مسيرة راسخة نحو الريادة ويجسّد حرص القيادة على التطوير والابتكار .

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