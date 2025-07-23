“التاجر الصغير”.. تجربة استثنائية في نسائية دبي

دبي في 23 يوليو /وام/نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي أمس فعالية “التاجر الصغير – من الحلم إلى الواقع” ضمن برنامج قيظ المهارات و الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتدريب الفتيات على مهارات البيع والتسويق والمهارات المالية المبسطة .

وقد شهدت الفعالية حضورا مميزا من موظفات الجمعية والزائرات من أولياء أمور الطالبات المشاركات في البرنامج الصيفي .

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي “إن الجمعية ترسخ رؤية من ضمنها تمكين الطفولة وتوجيهها نحو آفاق المستقبل فالتاجر الصغير هو خطوة ذكية نحو غرس مفاهيم القيادة والوعي المالي والثقة بالذات في عمر مبكر كما تؤمن أن تنمية روح المبادرة تبدأ من التجربة بمنح الطفل مساحة ليحاول ويخطئ ويكتشف .” وأضافت: يعد هذا المعرض منصة تدريبية على هيئة احتفال بالموهبة والاستثمار الإرادة إنها ليست تجربة بيع وشراء فحسب بل فرصة للتعلم واكساب تجربة الصبر والمبادرة وزرع الطموح " ..معربة عن سعادتها بروح التعاون والمنافسة .