مكتبة المنتدى الإسلامي .. منارة إقليمية للثقافة وعلوم القرآن الكريم من الشارقة

الشارقة في 24 يوليو / وام / يتميز المشهد الثقافي في إمارة الشارقة بتنوّعه وثرائه، متجسداً في عدد من الصروح الثقافية والمكتبات العامة الرائدة، وتُعد "مكتبة المنتدى الإسلامي" إحدى الركائز الحيوية في هذا المشهد المتنامي، حيث تؤدي دوراً محورياً في صون التراث الإسلامي وتعزيز علوم القرآن الكريم، بما يواكب رؤية الشارقة الطموحة لتكون مركزاً إقليمياً للعلم والمعرفة.

وتوفر المكتبة بيئة علمية محفزة تستقطب الباحثين وطلاب العلم من داخل الدولة وخارجها، من خلال مجموعاتها الثرية والمتنوعة، التي تشهد توسعاً نوعياً مستمراً، إذ اقتنت مؤسسة المنتدى خلال الأعوام الأخيرة أكثر من 80 ألف عنوان جديد، ما جعلها واحدة من أكبر المكتبات المتخصصة في العلوم الشرعية على مستوى المنطقة.

وتضم المكتبة كنوزا معرفية فريدة، تشمل مخطوطات نادرة ووثائق أصلية، إلى جانب مجموعة واسعة من الرسائل الجامعية وكتب التاريخ الإسلامي والتراجم، وهو ما يلبّي مختلف احتياجات البحث العلمي والدراسات الأكاديمية.

ومن منطلق إيمان إدارة المنتدى الإسلامي بأهمية الكتاب كركيزة لبناء مجتمع مثقف ومبدع، تواصل المكتبة تنفيذ مشروعها الريادي "ثقافة الكتاب"، الهادف إلى ترسيخ الوعي بقيمة القراءة ودعم الحراك المعرفي في المجتمع.

وشهدت المكتبة، ضمن هذا المشروع، إثراء ملحوظا في مجالات معرفية نادرة في العالم العربي، مثل اللسانيات والدراسات الاصطلاحية، إضافة إلى رفدها بعدد كبير من الرسائل العلمية لأكاديميين بارزين، لا سيما في ميادين الاقتصاد الإسلامي، استجابةً للطلب المتزايد على هذه التخصصات الحيوية.

ولا تقتصر رسالة المكتبة على حفظ التراث الإسلامي ونشر الثقافة، بل تمتد لتشمل تمكين الباحثين والمهتمين بالعلوم والمعرفة، من خلال بيئة علمية مثالية تتيح الوصول السلس إلى مصادر ومراجع قيّمة، تسهم في تعزيز الإنتاج البحثي على المستويين المحلي والدولي.

وتواصل مكتبة المنتدى الإسلامي أداء رسالتها كمثال يُحتذى في دعم علوم القرآن الكريم، ونشر الثقافة الإسلامية، وترسيخ قيم العلم والقراءة، بما يعكس التزام إمارة الشارقة العميق ببناء الإنسان وتأسيس مجتمع معرفي راسخ.