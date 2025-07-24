12.5 مليار درهم أرباح "الإمارات دبي الوطني" في النصف الأول

دبي في 24 يوليو / وام / سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم مقابل 15.9 مليار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، وارتفع حجم الإقراض بقيمة 41 مليار درهم بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي في كل من دولة الإمارات وعبر شبكته الدولية المتنامية.

ونمت الودائع بقيمة 70 مليار درهم بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2025 معززة بزيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% حيث تمكن زخم نمو القروض والودائع القوي من استيعاب انخفاض أسعار الفائدة التي شهدتها الفترة السابقة.