"تريندز" و"أوبزرفر" الهندية يبحثان آفاق الشراكة البحثية

أبوظبي في 24 يوليو / وام / بحث مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات مع مؤسسة "أوبزرفر" للبحوث (ORF) في الهند، سبل إقامة شراكة بحثية إستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف تعزيز المعرفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز"، مع السيد سمير ساران، رئيس مؤسسة "أوبزرفر"، في مقر المركز بأبوظبي.

وناقش الجانبان آليات تفعيل التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والباحثين، وتنظيم ورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى إصدار دراسات وتقارير متخصصة حول القضايا الإقليمية والدولية.