مركز برجيل الظاهر يفتتح خدماته الجراحية في العين

العين في 24 يوليو / وام / شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، افتتاح قسم الخدمات الجراحية الجديد في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بمنطقة الظاهر في العين، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول سكان المنطقة والمجتمعات المحيطة بها إلى رعاية طبية تخصصية متقدمة.

ويأتي هذا الافتتاح، الذي حضره الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"برجيل القابضة"، وعدد من مسؤولي المجموعة، ضمن المرحلة الثانية من توسعة المركز الذي تم إنشاؤه في مايو 2024، ليعكس التزام المجموعة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمناطق الواقعة خارج مركز المدينة.

وأكدت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لمنطقة العين في "برجيل القابضة"، أن هذه التوسعة تحول المركز إلى منشأة جراحية شاملة تلبي احتياجات الأفراد والأسر، فيما أشار الدكتور محمد الشمسي، المدير الطبي للمركز، إلى أن القدرات المتطورة للقسم الجديد ستمكن المرضى من تلقي الرعاية التي يحتاجونها بسرعة وأمان بالقرب من منازلهم.