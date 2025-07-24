‎"نقل عجمان" : أكثر من 35 ألف راكب لوسيلة النقل البحري "عبرة" في النصف الأول

عجمان في 24 يوليو / وام / أعلنت هيئة النقل في عجمان عن أداء متميز لوسيلة النقل البحري "عبرة"، التي نقلت 35,090 راكبا خلال النصف الأول من عام 2025، عبر 3,221 رحلة بحرية منتظمة.

وتعكس هذه النتائج الإقبال المتزايد على "العبرة" كإحدى وسائل النقل الحيوية والآمنة التي تساهم في تخفيف الازدحام وتقديم تجربة تنقل مريحة ومستدامة.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل اليومي للخدمة، وتأتي ضمن التزام الهيئة بتعزيز منظومة النقل المتكامل في الإمارة.

وقال إن الهيئة تحرص على مواصلة تطوير النقل البحري وتحسين تجربة المتعاملين، بما يلبي تطلعات سكان وزوار إمارة عجمان.