"دبي للثقافة" تشارك في اجتماع اليونسكو للمدن العالمية المبدعة وتعرض أبرز مشاريعها

دبي في 24 يوليو / وام / شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" في الاجتماع الفرعي لشبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة بمدينة سانت إتيان الفرنسية، حيث استعرضت أحدث مشاريعها في مجال التصميم المستدام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع.

وخلال الاجتماع، قدمت خلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في الهيئة، عرضاً حول كيفية تحويل الموارد الطبيعية المحلية، مثل نوى التمر ومخلفات النخيل، إلى مواد مبتكرة كالبلاستيك الحيوي وبدائل الخشب، مؤكدةً أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً عملياً يجمع بين الحفاظ على التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش الحدث، شاركت "دبي للثقافة" في "بينالي سانت إتيان الدولي للتصميم"، حيث تم عرض أعمال لمصممات إماراتيات مثل عمل "رمل" لخلود شرفي، وعمل "تبراة" لريما المهيري الذي يقدم مادة قابلة للتحلل من حراشف الأسماك.

كما امتدت المشاركة إلى "ترينالي كوفيليا الدولي للتصميم" في البرتغال بعمل "استراحة النخلة" للمصور المعماري ماجد البستكي، وهي مشاركات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للمواهب الإماراتية وتعزيز حضور دبي على الساحة الدولية كمصدر للإبداع والابتكار.