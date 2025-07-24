قرعة "جراند سلام" بمنغوليا تسفر عن نزالات قوية لمنتخب الجودو

أولان باتور - منغوليا في 24 يوليو / وام / أسفرت قرعة بطولة أولان باتور "جراند سلام-2025" للجودو، عن مواجهة قوية أولى في الدور التمهيدي غدا للاعب منتخبنا الوطني سيميو كونستا في "الوزن الخفيف 60 كجم"، أمام المنغولي نيامسورين مندسايخان.

وأقيمت القرعة اليوم عبر "تقنية الفيديو"، في العاصمة المنغولية أولان باتور، بحضور الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين خزينة الاتحاد الدولي.

ويشارك اللاعبان ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف، بعد غد في منافسات خفيف المتوسط وزن تحت 73 كجم، وعمر جاد في وزن تحت 81 كجم، بينما يختتم سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا الأحد المقبل في الوزن الثقيل تحت 90 كجم.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 236 لاعباً ولاعبة من 28 دولة، وتختتم الأحد المقبل، وجوائزها 154 ألف يورو.