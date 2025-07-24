"حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية" تختتم “مخيم مهارات الغد”

دبي في 24 يوليو / وام / اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات المخيم الصيفي 2025 للموهبة والابتكار، الذي نُظم تحت شعار “مهارات الغد”، بمشاركة أكثر من 130 طالبًا موهوبًا من مختلف إمارات الدولة، في بيئة تعليمية متقدمة هدفت إلى تنمية مهارات المستقبل وتعزيز التفكير الابتكاري وبناء الشخصية القيادية لدى الطلبة.

وأكدت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، أن المخيم وفّر بيئة تعليمية محفزة أسهمت في صقل مهارات الطلبة الموهوبين وتوسيع مداركهم، مشيرة إلى أن الدورة الحالية شهدت تفاعلًا لافتًا من الطلبة عكس جاهزيتهم لقيادة مستقبل المعرفة والابتكار في الدولة.

وقالت الغاوي إن النتائج التي حققها المخيم تُجسد نجاح المؤسسة في ترسيخ نموذج تعليمي متكامل يربط بين الموهبة والابتكار، مؤكدة السعي للبناء على هذه التجربة من خلال توسيع نطاق الشراكات وتعزيز المحتوى التطبيقي بما يتماشى مع تطلعات الدولة. وثمّنت الغاوي دعم الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم هيئة الثقافة والفنون بدبي، وموانئ دبي العالمية، وإكسبو دبي، ونادي ذخر، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة في تحقيق الأثر المجتمعي والتربوي للمخيم.

وشهد المخيم، الذي امتد على مدى أسبوعين، تنفيذ 12 برنامجًا تخصصيًا تناولت مجالات معرفية وتقنية متقدمة إلى جانب ورش تطبيقية وزيارات ميدانية .