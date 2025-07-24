مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن يطلق النشاط الصيفي

عجمان في 24 يوليو/وام/أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم فعاليات النشاط الصيفي في نسخته الثالثة عشرة، والذي يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بمشاركة أكثر من 550 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي برنامج النشاط الصيفي في إطار حرص المركز على تعزيز ارتباط النشء بالقرآن الكريم خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة تشمل الحفظ والتلاوة والتدبّر.

وتشهد هذه الدورة إقامة 28 حلقة تعليمية، منها 21 حلقة حضورية و7 حلقات عن بعد، لتوفير خيارات مختلفة للطلبة وحرصا على توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة، ويتولى التدريس 28 معلما ومعلمة من ذوي الكفاءة والخبرة في تحفيظ كتاب الله وتعليم أصول تلاوته.

ويتضمن البرنامج الصيفي تنظيم 6 دورات نوعية، أبرزها دورة التأهيل للإقراء ودورة قراء المستقبل ودورة الحفظ المكثف ودورة الحفظ الميسّر ودورة القارئ الصغير ودورة "نور القرآن" لغير الناطقين بالعربية.

ووجه حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان لحرص سموه على إقامة الدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم في الإمارة، ولجهود سموه الرامية إلى خدمة القرآن الكريم وتحفيظه؛ بما يسهم في نشر قيم كتاب الله وترسيخها بين الأجيال.

وأضاف أن هذه الدورة يستفيد منها الطلاب والطالبات بأعمار من 6 سنوات إلى 30 سنة، في مسجد الشيخ زايد في عجمان، ومركز عبيد الحلو في مصفوت.