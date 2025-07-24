محمد الشرقي يشهد ختام دورة "أصدقاء الدفاع المدني“ بالفجيرة ويكرّم المشاركين

الفجيرة في 24 يوليو/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر الوعي بمفاهيم الأمن والسلامة في نفوس الناشئة، وتنمية مهاراتهم النفسية والمعرفية إسهامًا في تعزيز حس المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج 200 مشارك في دورة "أصدقاء الدفاع المدني" الثانية عشرة لعام 2025، التي نظمتها إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، ضمن مبادرات صيف الفجيرة، بحضور سعادة العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.

وأشار سموه، إلى متابعة وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم مختلف البرامج المجتمعية الهادفة، التي تسهم في رفع وعي الشباب والناشئين وتمكينهم، وتكرّس مبادئ الانضباط والمسؤولية الوطنية بين الأفراد.

وهنّأ سموه الطلبة على اجتيازهم الدورة بنجاح، مشيدًا بجهود إدارة الدفاع المدني في تنظيم الدورة سنوياً وتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مُتكامل يواكب متطلبات السلامة المجتمعية، ويسهم في بناء جيل مُؤهل بالمعارف والمهارات الضرورية للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والتحديات.

وتوجّه سعادة العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، خلال الحفلة بكلمةٍ عبّر فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل ورعايته الدائمة للبرامج الهادفة، مؤكداً مواصلة العمل بعزيمة وإخلاص لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

كما تخلّل الحفل كلمةً ألقاها الطلبة المُشاركون، وعرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية، وفيديو يوثق أبرز محطات دورة هذا العام، إلى جانب أداء قسم الولاء، واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين في الدورة.

وامتدت الدورة الثانية عشرة من "أصدقاء الدفاع المدني" خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 يوليو 2025، وشارك فيها طلبة من مواطني الإمارة، ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 16 سنة، وتضمنت محاضرات نظرية حول الأمن والدفاع المدني، وندوات توعوية عن مخاطر المخدرات، والابتزاز الإلكتروني، والثقافة المرورية، إلى جانب تدريبات عملية على الإخلاء، وإطفاء الحرائق، والإسعافات الأولية، وزيارات ميدانية تثقيفية وترفيهية تهدف إلى تعزيز روح الانضباط والمسؤولية.

حضر الحفل سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وعدد من المسؤولين و أولياء أمور الطلبة المشاركين في الدورة.