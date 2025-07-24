143 حصالة ذكية من "بيت الخير" لتعزيز التبرع في دبي

دبي في 24 يوليو /وام/أعلنت جمعية بيت الخير عن توسيع شبكة الحصالات الذكية التي أطلقتها في عام 2022 حيث بلغ عددها حتى اليوم 143 حصالة موزعة في مواقع استراتيجية في مختلف مناطق إمارة دبي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين.

وجاء هذا التوسع في إطار تنفيذ توجيهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي التي دعت إلى التحول الذكي في جمع التبرعات وتبني الحلول الرقمية المستدامة تماشيا مع رؤية حكومة دبي في التحول الرقمي.

وتوفر الحصالات للمتبرعين خيارات متعددة للتبرع للمشروع الذي يرغبون بدعمه من خلال الفئات المالية المختلفة من 5 إلى 1000 درهم بالإضافة إلى إمكانية التبرع بأي مبلغ يختاره المتبرع وذلك عبر بطاقات الفيزا البنكية كما توفر خاصية التبرع عبر كل من "Apple Pay" و "Google Pay" .

وتمتاز الحصالات الذكية بكونها مرتبطة مع النظام المالي والإداري للجمعية ما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي .

