أبوظبي تستضيف بطولة "يو إف سي 321 " بمشاركة نخبة أبطال العالم





أبوظبي في 24 يوليو/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و"يو إف سي"، منظمة الفنون القتالية المختلطة، إقامة فعاليات بطولة" يو إف سي 321"، يوم 25 أكتوبر المقبل في " الاتحاد أرينا"، بمشاركة نخبة أبطال العالم.

وتتضمن الفعالية الثانية للمنظمة في أبوظبي هذا العام، نزالاً حماسياً بين بطل الوزن الثقيل غير المهزوم توم أسبينال وسيريل غان، ويلتقي ألكسندر راكيتش، مع أزامات مورزاكانوف، في وزن "خفيف الثقيل"، وألكسندر فلوكوف مع جيلتون ألميدا في" الوزن الثقيل".

ويشهد "وزن الذبابة" نزالاً بين عزات ماكسوك، وميتش رابوسو، ويلتقي إكرام أليسكيروف مع جون يونغ بارك في "الوزن المتوسط"، وحمدي عبد الوهاب مع كريس بارنيت في "الوزن الثقيل".