مهرجان ليوا للرطب .. ندوات ومحاضرات متخصصة بقطاع الزراعة

أبوظبي في 24 يوليو / وام / يقدم مهرجان ليوا للرطب، محاضرات وندوات وورش عمل متخصصة بقطاع الزراعة، وزراعة النخيل خصوصاً، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 21 التي تستمر لغاية 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. واحتضن المهرجان العديد من الفقرات التفاعلية مع الزوار والمزارعين عبر المسرح وأجنحة الجهات، إذ قدمت شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" الشريك الاستراتيجي للمهرجان، محاضرة "الزراعة بين الحاضر والماضي". ونظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل، منها (التعرف على الأمراض الفطرية في النخيل وكيفية الوقاية والمكافحة، الآفات الحشرية في أشجار النخيل، التشخيص والوقاية والمكافحة المتكاملة، الاستدامة الزراعية في دولة الإمارات، كيفية إنشاء مزرعة نخيل نموذجية ذات إنتاجية عالية، تدوير المياه الناتجة عن استهلاك المنازل واستخدامها في الري، كيفية تقليل الإصابة بافات النخيل من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، طرق إكثار النخيل وموعد الزراعة المناسب والعناية بالفسائل بعد الزراعة، حصاد ثمار النخيل وعمليات ما بعد الحصاد). وقدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، محاضرة بعنوان دور التمور في مستقبل الأمن الغذائي، إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية . كما شهد المسرح محاضرات من تنظيم دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية، ومركز التواجد البلدي – بلدية منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائبة، والمركز الوطني للتأهيل، وشركة طاقة للتوزيع، والهلال الأحمر الإماراتي. وشاركت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، بسلسلة من المحاضرات التفاعلية. ونظم مجلس الظفرة للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب نافس، مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، ومجلس شباب الإمارات للزراعة، حلقات شبابية ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان «من الظفرة إلى الريادة: تمكين الشباب في الزراعة وريادة الأعمال»، فيما قدمت شركة جرين أوركي ورشة عمل بعنوان "التحليق الآلي وأهميته على قطاع النخيل"، ومحاضرات متنوعة في جناحي جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من المشاركات الفاعلة من الجهات الحكومية والخاصة والعارضين في المهرجان.