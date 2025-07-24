"مالية عجمان" تعزز المهارات الرقمية والمعرفية للشباب

عجمان في 24 يوليو / وام/ تواصل دائرة المالية في عجمان مشاركتها الفاعلة في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2025"، من خلال حزمة من البرامج التخصصية والثقافية التي تستهدف فئة الشباب والناشئة، وتُسهم في تنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية مبتكرة.

وأكد عبد الغفار الحاجة، مدير عام الدائرة بالإنابة أن مشاركة الدائرة في فعاليات "صيفنا سعادة 2025" تأتي عبر برنامج غني بورش العمل التفاعلية التي تؤكد على التزام الدائرة بدورها المجتمعي، وحرصها على الإسهام في توفير صيف مليء بالإيجابية والتجارب الهادفة لجميع أفراد المجتمع، وبخاصة فئة الشباب.

وتتضمن برامج "مالية عجمان" الصيفية عدداً من المبادرات المتخصصة أبرزها دبلوم "المبرمج الصغير بالذكاء الاصطناعي الذي يعرّف الأطفال بأساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب تفاعلي يعزز التفكير المنطقي والابتكار و ورشة " نحو أمان رقمي مستدام"، للتوعية بأمن المعلومات وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للأنظمة الرقمية.

كما تتضمن دورة "مستقبل المال – العملات الرقمية"، لتعريف المشاركين بدور العملات الرقمية في تطوير القطاع المالي والتحول الرقمي وورشة " اختراعي الصغير"، لتعزيز الإبداع والعمل الجماعي بين الأطفال من خلال ابتكار نماذج بسيطة و ورشة " رحلة ملهم"، التي تُعرّف الطلبة بمفاهيم تصميم العمليات وتحسين تجربة المتعامل، وورشة " حروف وأفكار"، التي تنمّي مهارات الكتابة والقراءة الإبداعية لدى الطلبة.

وتُنفّذ الفعاليات في كل من مركز شباب عجمان ومركز "عجمان إكس"، وبمشاركة مؤسسات مصرفية وتعليمية متخصصة، مستهدفة نحو 140 مشاركاً من الفئات العمرية المختلفة.



