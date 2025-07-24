"أبوظبي للزراعة" تصدر "دليل أصناف الرطب"

أبوظبي في 24 يوليو / وام / أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتزامناً مع الدورة الــ21 لمهرجان ليوا للرطب 2025، دليل " أصناف الرطب بإمارة أبوظبي " والذي يعد مرجعاً شاملاً لأبرز أصناف الرطب في الإمارة.

ويستعرض الدليل 61 صنفاً من أصناف الرطب، موزعة حسب خصائصها البيئية والجغرافية، حيث يشمل أصنافاً مناسبة للمناطق الجافة وأخرى تجود في المناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية.

كما يقدم الدليل معلومات تفصيلية حول مواعيد النضج، معدلات الإنتاج، والمواصفات المميزة لكل صنف، بالإضافة إلى التوصيات الزراعية لتحسين الجودة والإنتاجية.

ومن بين الأصناف البارزة التي يتضمنها الدليل صنف "الفرض " الذي يتميز بانتشاره في إمارة أبوظبي وتحديدا في منطقة العين ويعتبر من الأصناف التجارية ويستهلك في مرحلة الرطب والتمر، بالإضافة إلى صنف "الدباس" والذي يعد من الأصناف التجارية وتجود زراعته في البيئات الجافة مثل منطقة الظفرة، وصنف "النغال" الذي يعد من الأصناف المبكرة ذات القيمة الاقتصادية العالية والذي غالبا ما يستهلك في مرحلة الرطب.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إصدار هذا الدليل يأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين من خلال توفير المعلومات الدقيقة التي تساعدهم في اختيار الأصناف المناسبة للظروف البيئية لمزارعهم، ومن شأن هذا الدليل أن يسهم في الحفاظ على تنوع الأصناف المحلية ويرفع من القيمة الاقتصادية لقطاع التمور في الإمارة.

وأوضحت أن الدليل يهدف إلى توفير مرجع علمي وعملي للمزارعين والمختصين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز زراعة الأصناف المحلية ذات الجودة العالية، مشيرة إلى أن إصدار مثل هذه الأدلة يعزز من جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال الزراعة المستدامة، بما يخدم رؤية أبوظبي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتاح الدليل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كما سيتم توزيعه على المزارعين ضمن برامج التوعية والمبادرات التي تنفذها الهيئة لضمان وصول المعلومة إلى جميع الفئات المستهدفة مع التركيز على زوار ومشاركي مهرجان ليوا للرطب 2025.