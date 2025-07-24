طقس صحو مع فرصة تكون سحب ركامية غدا

أبوظبي في 24 يوليو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00، والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند 08:01، والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

وبحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41، والمد الثاني عند الساعة 21:48، والجزر الأول عند الساعة 16:34، والجزر الثاني عند الساعة 04:34.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 85 25

دبي 44 32 75 25

الشارقة 44 31 75 20

عجمان 42 31 75 20

أم القيوين 43 31 75 20

رأس الخيمة 45 32 70 20

الفجيرة 36 30 90 55

العـين 45 33 50 10

ليوا 47 29 75 15

الرويس 40 29 90 35

السلع 40 31 90 30

دلـمـا 41 31 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 40

أبو موسى 38 32 80 35



