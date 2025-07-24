شراكة بين أراضي دبي ومدينة مصدر لتملك شركات المناطق الحرة عقارات في الإمارة

دبي في 24 يوليو /وام/ وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مدينة مصدر للخدمات تهدف إلى تمكين الشركات والمنشآت العاملة في المناطق الحرة التابعة لمدينة مصدر من تملك الأراضي والعقارات في إمارة دبي وفق نظام التملك الحر وبما ينسجم مع إطار تنظيمي واضح ومتكامل .

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أراضي دبي لتعزيز تنافسية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير فرص جديدة لشركات المناطق الحرة بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 .

تم توقيع المذكرة في مقر أراضي دبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين حيث وقعها ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة وأحمد باقحوم الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر .

وأكد ماجد المري أن هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحا من خلال تمكين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملك في دبي وتوفير نماذج تعاون تعزز تكامل المنظومة العقارية مشيرا إلى أن الخطوة تدعم أجندة دبي الاقتصادية من خلال تحفيز تدفقات استثمارية جديدة وتنويع قاعدة المستثمرين بما يعزز نمو السوق واستدامته.

من جانبه أوضح أحمد باقحوم أن الاتفاقية تجسد التزام مدينة مصدر بتمكين الشركات عبر حلول مبتكرة تسهم في توسيع عملياتها ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة .

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان على تطوير نظام متكامل لتسهيل تسجيل التملك يشمل تحديد أهلية المنشآت وتبسيط الإجراءات وتسريعها من خلال الربط الإلكتروني وتقديم الإرشاد والتسهيلات للشركات الراغبة في التملك وتسعى هذه المبادرة إلى دعم خطط الشركات التوسعية وتيسير دخولها إلى سوق دبي العقاري الذي يعد من الأكثر نموا وازدهارا في المنطقة.

امل