المركز الوطني للتأهيل يختتم "الملتقى الصيفي " بمشاركة واسعة وتفاعل مجتمعي كبير

أبوظبي في 24 يوليو/ وام/اختتم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي فعاليات "الملتقى الصيفي 2025 "، من 14 إلى 24 يوليو الجاري، تحت شعار “معاً لصناعة جيل واعٍ ومسؤول”.

وشهد الملتقى إقبالاً من الفئة المستهدفة، حيث حظي بحضور وتفاعل مميز من المشاركين، بما يعكس مدى اهتمام المجتمع بالبرامج التوعوية والتطويرية التي تستهدف بناء قدرات الأجيال القادمة وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

وتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات التوعوية .

وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن نجاح الملتقى يعكس اهتمام المجتمع بتطوير مهارات أبنائه وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات العملية بأساليب مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم .

وأعرب المشاركون وأولياء أمورهم عن تقديرهم لهذه المبادرة، التي شكلت منصة متكاملة تجمع بين التوعية والتعليم والترفيه، ونجحت في خلق بيئة محفزة على التفكير الإبداعي.