ثقافي أم القيوين ينظم فعالية "يوم الرطب" ضمن المخيم الصيفي 2025

أم القيوين في 24 يوليو/ وام/ نظّم المركز الثقافي بأم القيوين فعالية "يوم الرطب" تحت عنوان "إرث الأجداد… ومستقبل الأجيال"، ضمن برنامج المخيم الصيفي 2025 الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق وطن.

وتم تنظيم يوم الرطب بالتنسيق مع فريق"البرزة" من إمارة رأس الخيمة، المتخصص في إدارة وتنظيم الفعاليات التراثية، لتنفذ مجموعة من الورش الثقافية والفنية والتراثية التي سلطت الضوء على النخلة بوصفها رمزاً راسخاً في ذاكرة المجتمع الإماراتي .

وتندرج الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي يقدّمها المخيم الصيفي 2025.

وقال عبدالله علي بو عصيبه مدير المركز الثقافي بأم القيوين، إن تنظيم "يوم الرطب" يأتي في إطار حرص المركز على غرس القيم الوطنية وتعزيز الاعتزاز بالموروث الثقافي لدى الأجيال الناشئة، من خلال تقديم محتوى تراثي تفاعلي يربط المشاركين بجذورهم الثقافية ويُشعل فيهم روح الإبداع والانتماء.

وحضر الفعالية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين وممثلو المؤسسات و الدوائر الحكومية.