جمارك دبـي: تخريج الدفعة الثانية من منتسبي الدورة الأمنية التنشيطية

دبــي في 24 يوليو /وام/ احتفلت جمارك دبـي بتخريج الدفعة الثانية من الدورة الأمنية التنشيطية المُتقدمة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبـي، وتضم 28 مُفتشة من مُنتسبي برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، وتشرف عليه أكاديمية دبـي اللوجستية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي تخريج هذه الدفعة ضمن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين ضمن "مسار 33"، ويهدف إلـى تمكين المواطنين وإلحاقهم بسوق العمل فـي القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الجمارك، التجارة، سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية بدمج الجيل الصاعد في سوق العمل للقطاعات الواعدة.

وشهد فعاليات التخريج، خميس المهيري مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك دبي، والعميد عبد العزيز العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، رئيس لجنة التخريجات فـي أكاديمية شرطة دبـي، بحضور موظفي الطرفين.

وقال المهيري : اشتملت الدورة علـى تدريبات نظرية وعملية فـي المجال الأمني وتنمية المهارات الشخصية التي يجب تعزيزها في خط الدفاع الأول، مشيراً إلى أن جمارك دبي تستثمر في الكوادر المؤهلة خير استثمار من خلال الدورات العلمية والعملية داخلياً وخارجياً.

من جانبه، أكد العميد عبد العزيز العبد الله، أن الدورة الأمنية التنشيطية الثانية تأتي بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى ومحتوياتها العلمية والتدريبية فـي إعداد المفتشين ضمن التعاون والشراكة والمتواصلة بين القيادة العامة لشرطة دبـي وجمارك دبـي .

وأكد مطر المهيري، مدير أول مركز تفتيش المنطقة الحرة فـي المطار، أن الدورة الأمنية التنشيطية تعد محطة مهمة فـي مسار التعاون المستمر والشراكة الوثيقة بين جمارك دبـي والقيادة العامة لشرطة دبـي ممثلة فـي أكاديمية شرطة دبـي، وتأتي ضمن إطار برنامج الإعداد المهني المكثف لبرنامج مسار 33 والهادف إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر المواطنة وتأهيلهم وتمكينهم للالتحاق بسوق العمل في مختلف التخصصات.

وتم تكريم عدد من الكوادر من أصحاب الإنجازات فـي الدورة التدريبية، حيث حصلت عائشة حسين حسن على المركز الأول فـي المجموع العام، وطيف جمعة أحمد، الأولى فـي الانضباط والمواظبة، وزبيدة محمد درويش الأولى فـي التدريب العسكري.

