دائرة الطاقة تجمع التراث والتقنية في مهرجان ليوا للرطب 2025

أبوظبي في 24 يوليو/وام/ تشارك دائرة الطاقة في أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي في الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وتأتي المشاركة في إطار التزام الدائرة بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها المتواصل للفعاليات الوطنية التي تُعنى بصون التراث الإماراتي الأصيل، وبما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في تعزيز الاستدامة ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على مبادراتها وسياساتها وبرامجها الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما المياه الجوفية، وتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الزوار، خصوصاً المزارعين والأسر. وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن المشاركة تعكس الحرص على دعم جهود الاستدامة في مجالي الطاقة والمياه، وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مؤكداً أن المياه الجوفية تُعد أحد الركائز الأساسية للأمن المائي في الإمارة.

وأضاف، أن المهرجان يشكل منصة مجتمعية فاعلة للتواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، لا سيما العاملين في القطاع الزراعي، بما يتيح للدائرة عرض رؤاها ومبادراتها في تنفيذ الحلول المبتكرة والتقنيات المستدامة التي تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في أبوظبي.

وأشار إلى أن جناح الدائرة لهذا العام يقدم تجربة تفاعلية متكاملة، تمزج بين التراث والتقنية، عبر مجموعة من الأدوات التعليمية والمحتوى الرقمي الذي يساهم في إشراك الزوار وتحفيزهم لاتخاذ خطوات عملية في الحفاظ على الموارد، مع التركيز على تمكين الأجيال الناشئة في بناء مستقبل مستدام.

ويقدّم جناح دائرة الطاقة ضمن مشاركته في المهرجان تجربة نوعية تُبرز تصميمه المستوحى من البيئة الإماراتية، حيث يتضمن عناصر تقليدية مثل النخيل والمجلس التراثي، إلى جانب شاشات رقمية ومحتوى تعليمي تفاعلي يسلّط الضوء على تحديات الأمن المائي، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.