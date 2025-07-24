اجتماع للجنة الهياكل التنظيمية بحكومة الشارقة

الشارقة في 24 يوليو/ وام / عقدت لجنة الهياكل التنظيمية بحكومة الشارقة اجتماعًا، برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها اعتماد الهياكل التنظيمية لعدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، بحضور سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام دار الوثائق في إمارة الشارقة، الهيكل التنظيمي لدار الوثائق، حيث جرى بحث المهام والاختصاصات العامة، وآليات توزيعها على الإدارات والأقسام، بما يعزز من كفاءة الأداء، ويحقق الأهداف المؤسسية للدار، ضمن إطار السعي إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

كما ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بحضور سعادة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسعادة عمر علي الشامسي مدير المؤسسة، حيث جرى استعراض مقترح الهيكل التنظيمي الجديد، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ويرسّخ التكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة، انسجامًا مع اختصاصات المؤسسة ورسالتها في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وحضر الاجتماع سعادة أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية.

وتواصل لجنة الهياكل التنظيمية جهودها الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية بالإمارة، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية، واتباع منهجية مؤسسية شاملة في تقييم المقترحات التنظيمية، بما يدعم كفاءة الجهات الحكومية، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.