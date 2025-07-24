أبوظبي في 24 يوليو/وام/ أعلنت "منصة واجهة التعليم" بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إطلاق “برنامج تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي”.

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل إماراتي قيادي مؤهل لقيادة مستقبل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية وطنية تعكس توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب وتوطين القطاعات الاستراتيجية.

ويُجسد البرنامج ثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين منصة واجهة التعليم ومجموعة موانئ أبوظبي، عبر تصميم وتنفيذ مسارات تدريبية نوعية تستهدف طلبة المدارس والجامعات الإماراتيين من ذوي الأداء المرتفع.

ويقدم البرنامج في سبيل ذلك مزيجاً متوازنا من التجربة الميدانية، التمكين الأكاديمي، والتدريب التخصصي داخل بيئات العمل الحقيقية لمجموعة موانئ أبوظبي وأكاديمية أبوظبي البحرية ويستهدف تعزيز وعي الشباب الإماراتي بمستقبل القطاعات البحرية واللوجستية وإعداد كفاءات وطنية تواكب متطلبات التخصصات الحديثة في مجموعة موانئ أبوظبي ودعم التوطين النوعي وبناء قاعدة مستدامة من الكفاءات المستقبلية وربط الطلبة بمسارات وظيفية واضحة ضمن منظومة العمل الوطني.

وقالت سعادة الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم :"ماضون في الإسهام بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب الإماراتي والارتقاء بمهاراته وقدراته" مشيرةً إلى رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمنصة واجهة التعليم والمبادرات الوطنية التي تنطلق منها بالتعاون مع الشركاء.

وأضافت أنه بشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي نطلق برنامج تمكين الكفاءات الوطنية تجسيداً حيّاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الطاقات الشابة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن نموذج وطني يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا للتميز في التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إنه انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى دعم وتمكين الشباب الإماراتي وتنمية مواهبهم للإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، نشهد اليوم شراكة متجددة مع منصة واجهة التعليم ضمن جهودنا المتواصلة لصقل مهارات الشباب الإماراتي وتأهليهم بالعلوم المتقدمة ومهارات المستقبل، وتشجيع دخولهم في المسارات كافة ليسهموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي تسهم بدور فاعل في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من المتخصصين في قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية، بما يرفد هذه المجالات الحيوية بكوادر مؤهلة وقادرة على دفع عجلة النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن التعاون بين منصة واجهة التعليم ومجموعة موانئ أبوظبي يأتي ضمن إطار عمل مشترك بين المؤسسات الوطنية من أجل توفير البيئة المناسبة للشباب الإماراتي للنهوض بطاقاته وتلبية طموحاته وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، لنسهم معاً في تحقيق رؤية وأهداف دولة.