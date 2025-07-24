الفلبين تغلق المدارس و تلغي الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار "كو-ماي" من جزيرة لوزون الشمالية

مانيلا في 24 يوليو/وام/ أغلقت الفلبين اليوم المدارس وألغت الرحلات الجوية مع اقتراب الإعصار "كو-ماي" من جزيرة لوزون الشمالية مع وصول سرعة الرياح المصاحبة له إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وذكرت وكالة الكوارث الوطنية في الفلبين أن الإعصار يأتي بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وفقدان 11 آخرين، منذ 18 يوليو الجاري.

وأُلغيت نحو 70 رحلة محلية ودولية وعلّقت الصفوف الدراسية في كامل جزيرة لوزون حتى يوم غد إلى جانب إجلاء عشرات الألوف في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات.

وأكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس أن الوضع الطبيعي الجديد في ظل التغير المناخي يتطلب استعدادات طويلة الأمد للتعامل مع الكوارث مستقبلا.

-خلا-

