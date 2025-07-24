إنجاز المرحلة الـ2 من مشروع صيانة أنظمة التهوية والتكييف في مترو دبي

دبي في 24 يوليو/وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثلة بمؤسسة القطارات، المرحلة الثانية من مشروع الصيانة الشاملة لأنظمة التهوية والتكييف في محطات مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، بهدف ضمان راحة الركاب وتعزيز كفاءة التشغيل، ضمن خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030.

شملت المرحلة الثانية صيانة 876 أصلًا من أنظمة التهوية والتكييف في 14 محطة، إضافة إلى موقفي مركبات على الخط الأحمر، دون التأثير على تشغيل القطارات، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي غطّت 261 أصلًا في 13 محطة.

وأكدت الهيئة أن المشروع يسهم في إطالة العمر التشغيلي للأصول الحيوية وضمان أداء مستقر وفعّال لأنظمة التبريد، لا سيما خلال ذروة الصيف في دبي والتي ُتحافظ على درجة حرارة مستقرة تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، رغم فتح أبواب القطارات كل 2 إلى 4 دقائق.

تضمنت أعمال الصيانة استبدال وتجديد مكونات رئيسة مثل وحدات مناولة الهواء، وملفات المراوح، ومضخات المياه المبردة، ومراوح الطرد وسحب الدخان، إلى جانب التنظيف العميق وإعادة التوازن الديناميكي.

وأوضحت الهيئة أن المشروع نُفّذ على مدار 10 أشهر بدقة عالية وخارج ساعات الذروة، لضمان استمرارية تشغيل المحطات دون تعطيل للركاب، ويجري حاليًا الإعداد للمرحلة الثالثة، التي تشمل استكمال صيانة ما تبقى من وحدات التكييف في المناطق العامة والغرف الحيوية على امتداد الخط الأحمر، بعد انطلاق أعمال التحقق التجريبية في منتصف يوليو 2025.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركة “كيوليس-إم إتش إي”، المشغل والمشرف على صيانة مترو دبي وترام دبي، على دراسة فرص التحول إلى تقنية التدفق المتغير لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ضمن شراكة استراتيجية تضمن تقديم خدمات عالمية المستوى على شبكة المترو.