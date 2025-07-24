1.44 مليار درهم صافي أرباح "دو" في النصف الأول

دبي في 24 يوليو /وام/ حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، صافي أرباح بلغ 1.449 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025.

وبناءً على هذه النتائج وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 24 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم فيب حين نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4% إلى 1.8 مليار درهم، ليرتفع هامش الربح إلى 46.8%، بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ما يعكس تحسناً في مزيج المنتجات والخدمات، وفعالية برامج إدارة التكاليف التي تنتهجها الشركة.

وسجلت "دو" نمواً قوياً في قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، بزيادة صافية بلغت 893 ألف مشترك، نتيجة تنامي الطلب على خدمات الدفع المسبق، ونجاح العلامة التجارية "Alo" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، بالإضافة إلى التوسع في متاجر التجزئة التابعة للشركة.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12% لتصل إلى 706 آلاف مشترك، بدعم من الإقبال المستمر على خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي" وخدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، في ظل توسع الشركة في تغطية شبكتها وتعزيز عروضها الرقمية.

وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، بينما ارتفعت إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 10.1% إلى 1.1 مليار درهم نتيجة النمو المستمر في خدمات الاتصال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والطلب المتزايد على خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب.

وعلى مستوى التدفقات النقدية، ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بعد خصم النفقات الرأسمالية بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر للاستثمار في الفرص المستقبلية، إلى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية.

وأكد مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة "دو"، أن الأداء القوي الذي تحقق في النصف الأول من العام يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التجارية ضمن بيئة أعمال إيجابية.

وأوضح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو"، أن النتائج القوية في الربع الثاني جاءت نتيجة مباشرة لتنفيذ دقيق للاستراتيجيات المرسومة.