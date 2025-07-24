مهرجان ليوا للرطب يتوج الفائزين بمسابقتي "الخلاص"

أبوظبي في 24 يوليو/ وام / توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21 الفائزين في مسابقتي مزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح، شوط مزارع منطقة العين)، ضمن مسابقات الحدث الذي يقام بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 27 يوليو الجاري، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وخصصت اللجنة 50 جائزة للمسابقتين، بقيمة إجمالية تبلغ 892 ألف درهم، وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسلطان محمد الشحي مدير مشروع "حفظ النعمة" بالهلال الأحمر الإماراتي، وعلي بن شميل الكعبي ممثل جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وحمد محمد الشامسي ممثل جامعة الامارات العربية المتحدة، وعبدالله خلف الحميري ممثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور زوار المهرجان والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية ومزاينات الرطب.

وتسلمت لجنة التحكيم صباح اليوم، مشاركات مزاينة رطب "الزاملي"، التي خُصص لها 15 جائزة بقيمة تبلغ 397 ألف درهم، ومن المقرر إعلان نتائجها مساء غد الجمعة.

ومن المقرر أن تتسلم اللجنة، صباح غد الجمعة، مشاركات المزارعين في "مسابقة ليوا لنخبة الرطب"، التي خصص لها 15 جائزة بقيمة تبلغ 540 ألف درهم ويحصل الفائز بالمركز الأول على 120 ألف درهم، والمركز الثاني على 100 ألف درهم، والمركز الثالث على 60 ألف درهم، ويعلن عن نتائجها مساء السبت المقبل.