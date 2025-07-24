ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين

أبوظبي في 24 يوليو/ وام/أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026 فتح باب التسجيل أمام المشاركين والمتطوعين، استعداداً لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم والأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، في أكثر من 20 موقعاً رياضياً في العاصمة أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في 33 رياضة متنوعة، من بينها أربع رياضات تراثية تجسّد عمق الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

يعد الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويشكل منصة مجتمعية رياضية فريدة تعزز مفاهيم الحياة الصحية، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتشجع على التواصل بين الأجيال، في إطار يؤكد أن التميز الرياضي لا تحده الأعمار.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن باب التطوع مفتوح أمام الطلبة والمهنيين وعشاق الرياضة ورواد العمل المجتمعي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، التي تتيح للمتطوعين فرصة الإسهام في حدث رياضي عالمي، يعكس قيم الترابط والعطاء المجتمعي من خلال الرياضة.

وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات إن التطوع في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أكثر من مجرد مساهمة بالوقت ليصبح رسالة شغف وانتماء، ويجسد تكاتف المتطوعين للعمل معاً من أجل هدف مشترك، هو دعم أسلوب حياة صحي، وتشجيع النشاط البدني بين جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار واصفا العطاء بأنه الطريق نحو مجتمع أقوى وأكثر تماسكاً.