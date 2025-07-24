منافسات قوية في رابع أيام بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في العين

العين في 24 يوليو/وام/ اختتمت اليوم، منافسات فئة الناشئين B (15-14عاماً)، ضمن النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين حتى 27 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تميزت منافسات اليوم بمستوى عالٍ من الحماسة والتنافس، في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية بين اللاعبين المشاركين من مختلف الدول وهو ما انعكس في النزالات التي جاءت قوية ومتكافئة، وأسهم في الارتقاء بمستوى البطولة.

وتتجه الأنظار غداً “الجمعة” إلى انطلاقة منافسات فئة الناشئين A (16-17 عاماً) التي تعد من أبرز الفئات المشاركة من حيث المستوى الفني والخبرة القتالية، وتترقّب الجماهير مجموعة من النزالات الحماسية التي من المتوقع أن تؤثر على الترتيب العام للبطولة، وسط منافسة قوية بين منتخبات أوكرانيا وإنجلترا والولايات المتحدة للظفر باللقب.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن نسخة هذا العام من بطولة العالم، تعكس قدرة دولة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية باحترافية عالية.

وأضاف أن البطولة نجحت في استقطاب المواهب من مختلف دول العالم، ووفرت بيئة تنافسية متكاملة تواكب تطلعات الأبطال الناشئين، ونشهد اليوم حضوراً جماهيرياً ومشاركة واسعة، وهو ما يؤكد أن البطولة أكثر من مجرد فعالية رياضية، بل منصة عالمية لصناعة النجوم، وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وأكد عبدالله الجبارين مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، أن المنافسات هذا العام جاءت قوية جداً، بمستويات فنية مرتفعة، ما يجعل التحدي كبيراً أمام جميع اللاعبين.

وقال إن معظم عناصر منتخبنا الوطني يشاركون للمرة الأولى في بطولة عالمية بهذا الحجم، وهو ما يمنحهم فرصة اكتساب خبرات عالية واحتكاك مباشر مع مدارس قتالية متنوعة وأوضح أنهم أظهروا التزاماً كبيراً ونجحوا بتحقيق عدد من الميداليات الملونة التي تعكس تطورهم المستمر.





