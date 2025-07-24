النمسا : "متفائلون بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية"

واشنطن في 24 يوليو /وام/ أعربت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الدائر حول الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك عقب اجتماعها بنظيرها الأمريكي ماركو روبيو، أثناء زيارتها اليوم لواشنطن.

وشددت رايزنجر في تصريحات لها على أهمية التوصل قريباً إلى اتفاقية جيدة بشأن التعريفات الجمركية وقالت :"واثقة جدًا من التوصل لحل تفاوضي عادل لكلا الجانبين".

وأكدت موقف النمسا الداعم لمبدأ لتجارة الحرة، وقالت :"سنكون أقوى اقتصاديًا إذا اعتمدنا على التجارة الحرة".

ولفتت وزيرة خارجية النمسا،إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على تبني مبدأ التجارة الحرة في علاقاته التجارية مع أجزاء أخرى من العالم ويبحث عن أسواق جديدة.

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